الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بالورود.. مطار العلمين يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من بيلاروسيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل مطار العلمين الدولي التابع للشركة المصرية للمطارات، برئاسة اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصريه للمطارات، اليوم، أولى رحلات الشارتر القادمة من الخطوط الوطنيه البيلاروسية وعلى متنها 115 راكبا، تابعين لمحطه الضبعة النووية، حيث حصلت «الدستور» على صور لوصول أولى الرحلات بالمطار ومراسم الاستقبال.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالوهاب علي مستشار وزير الطيران، واللواء ايهاب علي الجنتيرى مدير مطار العلمين ومحمد أنور مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح ومحمود فراج رئيس مجلس إدارة  شركه افيارى لخدمات الطيران وسامح بشادي عضو مجلس الإدارة.

_ رش المياه

وقام مطار العلمين الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام اول طائرة والتي تأتي ضمن بروتوكول المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، حيث تم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط الطائرة، عند هبوطها أرض المطار

_ الورود والشوكولاتة

وقام العاملين بمطار العلمين الدولي بتوزيع الورود والشوكولاتة على القادمين من بيلاروسيا، حيث سيتم استقبال رحلة كل اسبوعين بالمطار حتي شهر مايو 2024 وبدأ من شهر يونيو 2024، سيتم استقبال رحلة شارتر كل أسبوع وحتي انتهاء موسم الصيف السياحي.  
 

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مطار العلمين الدولي اولي رحلات الشارتر الخطوط الوطنيه البيلاروسيه 115 راكب محطة الضبعة النووية

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