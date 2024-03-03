منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وأثرها على البيئة المحلية.. ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح اليوم الأحد، ندوة بعنوان (منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وأثرها على البيئة المحلية) وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية المعنية من مديريات الصحة والزراعة وإدارات تحسين البيئة والسياحة والسلامة والصحة المهنية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان.



وأكد طاهر السنيني مدير شئون البيئة بديوان عام محافظة مطروح، أن قلة عدد سكان محافظة مطروح مع اتساع مساحتها قد ساهم في عدم وجود مشكلة كبيرة في التخلص من المخلفات الصلبة، موضحا أن معدل القمامة بالمحافظة يصل إلى 400 طن يوميًا يزيد قليلًا خلال الموسم الصيفي ويعتبر من المعدلات المنخفضة حيث تتعدى فى المحافظات الأخرى 1000 طن يوميًا.

وأشار مدير شئون البيئة، إلى أن المخلفات تنقسم إلى نوعين وهم المخلفات الخطرة (الطبية – الصناعية – الإلكترونية) والمخلفات غير الخطرة (الزراعية – الهدم والبناء – المخلفات البلدية) موضحا أنه قد تم إعداد مخطط رئيسي لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة مطروح بناءًا على تكليف من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حيث إن هذا المخطط كان له دور كبير في مساعدة متخذي القرار في المحافظة وكذلك المسئولين في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والمسئولين بجهاز المخلفات لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم إنشاءها لتحسين منظومة المخلفات علي مستوي مراكز المحافظة.



وأكد طاهر السنيني، أن التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفها الوصول بمنظومة النظافة بالمحافظة إلى المستوى المأمول والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2023، موضحا أن قرار المحافظ بإنشاء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالهيكل التنظيمي بديوان عام المحافظة يكون تابع له إداريًا وماليًا وتكون التبعية الفنية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان التخطيط والمتابعة ووضع الحلول للمشاكل التي تعوق سير العمل بالمنظومة.

وتابع السنيني، أنه لأول مرة بمحافظة مطروح يتم عمل خلية دفن للمخلفات بالكيلو 22 بطريق سيوة على مساحة 10 أفدنة وجارى إنشاء عدد 6 خلايا دفن صحية أخرى بمراكز براني والضبعة والحمام، موضحا الأهداف التي تسعى المنظومة لتحقيقها منها الأهداف البيئية من خلال تفعيل خدمة الجمع السكني المبنية على الفصل من المنبع، وكذلك الحد من تراكم المخلفات بالشوارع والانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات والحد من الفرز العشوائي داخل المناطق السكنية والأهداف الاجتماعية كتغير سلوك المواطنين وزيادة الوعي البيئي والصحي.

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح