الإثنين 04 مارس 2024
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محافظات

فضائل شهر رمضان فى ندوة دينية بأوقاف مطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه في ظل الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف مطروح بين شباب الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين جامعة مطروح ومديرية الأوقاف تم عقد ندوة دينية تحت عنوان (فضائل شهر رمضان وكيف نعد أنفسنا لاستقباله). 

_ الصيام ومقاصد تشريعه
أكد وكيل أوقاف مطروح، حكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، فالصوم بكونه إمساكا عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما هو إلا انتقال بالمؤمن من طبيعته الآدمية ليحلق بروحه في حالتها التي قد تفوق الملائكية التي استمدت عزتها وسموها من الذت العلية {فَإِذَا سَوَّیۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِینَ} والإنسان حين يمسك عن حاجة الجسد فهو أقرب إلى غذاء الروح. 

_ شهر رمضان

أوضح وكيل أوقاف مطروح، أن رمضان هو شهر البذرة الأولى في ميلاد هذه الأمة، فإذا كان الصيام تطهيرا ورفعة لروح المؤمن؛ ففي رمضان أعطي ما فيه غذاء روحه ورفعة ذاته وسموها أعطي القرآن الكريم {وَكَذَ ٰ⁠لِكَ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ رُوحࣰا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِی مَا ٱلۡكِتَـٰبُ وَلَا ٱلۡإِیمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلۡنَـٰهُ نُورࣰا نَّهۡدِی بِهِۦ مَن نَّشَاۤءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِیۤ إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طࣲ مُّسۡتَقِیمࣲ }[سُورَةُ الشُّورَىٰ: ٥٢]. 

_العدل والمساواة والتكافل 
أشار إلى أن ينبغي أن تحتفل بقيم هذا الدين التي جاءتنا عبر الوحي، وأكد عليها القرآن الكريم كالعدل والمساواة والشوري والتكافل والحرية وهي قيم ربانية لا محيد عنها لحياة طيبة للإنسانية جمعاء والأمة وهي تحتفل بشهر ميلادها لا بد وأن ترسخ هذه القيم في نفوس أبنائها وفي شهر رمضان يتربى المؤمن على التعايش والتكافل والترابط والتعاون والمواساة ففي رمضان يصوم المؤمن فيشعر بالمحتاج ويعين الضعيف ويغيث الملهوف ويعين ذويه وأرحامه وإخوانه على نوائب الدهر أتاكم رمضانٌ، شهرُ بركةٍ، يغشاكم اللهُ فيه، فَيُنزِلُ الرحمةَ، ويَحُطُّ الخطايا ويَستجيب فيه الدعاءَ، وينظر اللهُ تعالَى إلى تنافُسِكم فيه، ويُباهي بكم ملائكتَه، فأَرُوا اللهَ من أنفُسِكم خيرًا، فإنَّ الشَّقِيَّ من حُرِمَ فيه رحمةَ اللهِ عزَّ وجلَّ. 

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كلية الأثار جامعة مطروح مديرية الأوقاف بمطروح ندوه دينيه فضائل شهر رمضان وكيف نعد أنفسنا لاستقباله

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