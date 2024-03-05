وكيل «تعليم مطروح» يكرم المتفوقات بإحدي مدارس المبادرة الرئاسية «الألف مدير»

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاثة بمدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات أحدي مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير، بحضور إيمان عيد مدير التعليم الإعدادي بإدارة مطروح التعليمية وإيمان رجب مدير المدرسة.

_التفوق التعليمي

وكرم وكيل تعليم مطروح الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاث خلال الفصل الدراسي الأول تشجيعا لهن علي مواصلة التفوق التعليمي والتميز العلمي هذا العام.

_ انضباط العملية التعليمية

كما كرم وكيل الوزارة المعلمين المتميزين بالسيدة عائشة تقديرًا للجهود المخلصة والجد والاجتهاد والتفاني في العمل خلال المرحلة الماضية موجهًا الشكر والتقدير لمعلمى المدرسة والإدارة المدرسية لحرصهم الشديد على انضباط العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطالبات

وأشاد وكيل تعليم مطروح بانضباط طالبات المدرسة وحرصهن الدؤوب على الانتظام فى الدراسة لتحقيق أقصى استفادة من التحصيل الدراسى في سبيل تحقيق التفوق، مؤكدًا أن المدرسة تعد صرح تعليمي يمثل منظومة تربوية زاخرة بالجدية والالتزام والإخلاص وتقدير المسئولية.

في سياق آخر، كان عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قاد أتوبيس الدعم المدرسي، إلى إدارة السلوم الحدودية أقصي غرب المحافظة والذى يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

فريق عمل الدعم المدرسي نفذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي

وأوضح "شحاته" أن فريق عمل الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي الذي تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب كافة الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح