بأنامل ذهبية.. قبطي يصنع فوانيس رمضان في بني سويف: بشارك المسلمين الفرحة (فيديو)

داخل شقة بمنزل في بنى سويف، يبدع الشاب القبطي "ميلاد جابر" ابن محافظة بني سويف، صاحب الـ33 عامًا، وعلى مدار 5 سنوات في تصنيع فوانيس رمضان كل عام من الخشب أو ما يعرف بـ"فن الأركت" والتي يتحاكى بها الجميع من شدة جمالها، في مشهد من مشاهد الوحدة الوطنية الحقيقية، والذي يجسد النسيج الوطني الواحد داخل مصر، حيث يشارك الشباب القبطي فى إدخال الفرح والسرور على أشقاءه المسلمين خلال الشهر الكريم.

ميلاد جابر صاحب اللمسات الجميلة يعمل بأنامله الذهبية على ماكينات تصنع من الخشب فوانيس رمضان في دقائق معدودات، بالشكل والحجم الذي يطلبه كل زبون، حيث يتميز الشاب القبطي فى صناعة مجسمات المساجد والكنائس من خلال تلك المهنة التي بدأها على مدار 15 عامًا منذ أن كان طالبًا بالشهادة الإعدادية ليتميز بها ويتحاكي الجميع بأعماله الجميلة والتى بدأت فى الإنتشار فى كل مكان داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح ميلاد جابر أنه يبدع في تفريغ الخشب على الماكينات ليخرج الشكل المطلوب وصناعة اسطمبات السيلكون والتي يتم استخدامها في صناعة تحف الجبس والبوليستر، مؤكدًا أنه يستعد كل عام قبل شهر رمضان الكريم، لصناعة فوانيس رمضان بكافة أشكالها من فن الأركت "هاند ميت" ويقوم بتفريغ الأخشاب لصناعة مجسمات فنية من خلال ماكينات حفر الرموز والأشكال الخاصة بفانوس شهر رمضان لكي أشارك أخواتي المسلمين فرحتهم بقدوم شهر رمضان ولأن الفانوس تراث وعادة عند الشعب المصري بيفرح الأطفال والكبار، وهناك إقبال كبير من المسلمين على الشراء مني.

وأشار "جابر" خلال لقاءه مع "الدستور" إلى أن يقوم بتصنيع أكثر من فانوس على مدار اليوم حسب الحجم والشكل، واحتياج وطلب كل زبون، بالإضافة إلى صناعة مجسمات المساجد والكنائس طوال العام بعد انتهاء شهر رمضان من خلال استخدام فن الأركت أيضًا.

ميلاد جابر

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس

ميلاد جابر صانع الفوانيس