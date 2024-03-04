محافظ بني سويف يشهد احتفالية توزيع شهادات محو الأمية

شهد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف احتفالية توزيع شهادات محو الأمية بقرية الهرم مركز الواسطى التي نظمتها المحافظة ضمن نتائج المبادرة التي يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول موقع بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهيئة تنمية الصعيد ويشترك في تنفيذها مع عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية من المديريات والقطاعات والجهات الحكومية والمجالس القومية ومؤسسات المجتع المدني من الجمعيات الأهلية، وتستهدف تنمية وتطوير القرية وتحويلها إلى قرية منتجة توفر فرص عمل وتحقيق تمكين اقتصادي لمواطينها وتعديل سلوكهم إلى العمل الحر واستغلال الميزة التنافسية بقربها من هرم ميدوم وتحويلها إلى "قرية تراثية وحرفية وسياحية وفي إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024.

وخلال الاحتفالية، التي عقدت بدار مناسبات مسجد الشيخ عبد الوهاب بقرية الهرم، تم عرض موجز "قدمه د.علاءسعيد" تضمن الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار 6 أشهر منذ تدشين المبادرة في سبتمبر الماضي، لتنمية وتطوير القرية والتدخلات التي تمت لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود والفعاليات في مجالات محو الأمية والتمكين الاقتصادي للسيدات والتدريب ورفع قدرات المزارعين وتدريب وتأهيل أطفال القرية على برامج اليو ماسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة وتوصيل المرافق الأساسية بجانب عقد ندوات توعوية وإرشادية وعمل دورات تدريبية عن التسويق للمنتجات،عمل دورات تدريبة عن التعامل مع الزوار والسياح، إنشاء مجموعة من الجداريات الدالة على الطبيعة السياحية للقريتين.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد بني سويف القومي الشهر الجاري، وتهنئة الأخوة المسيحيين بالصوم الكبير معربًا عن سعادته بوجوده بين أهالي القرية، لاسيما بعد عرض الجهود والأنشطة الخدمية والتنموية والتوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تعتبر أكبر تجسيد على أن العمل على الأرض هو أبلغ كلام وأصدق دليل على النجاح،خاصة وأن تلك الجهود والمبادرات تتميز بميزة خاصة وهي التعاون البناء والجاد بين أجهزة الدولة الرسمية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات الأهلية.

مثمنا الجهود الكبيرة التي تم بذلها، خاصة في مجال محو الأمية، والتي تتسق مع خطة المحافظة لتنمية المنطقة المحيطة بالهرم والتي باتت محط أنظار العالم الخارجي والمحلى، والتي كان من آخرها زيارة 15 من سفراء دول أمريكا اللاتنية، بجانب الرحلات التي يتم تنظيمها على المستوى المحلى، مما يشجع على تنمية القرية المتاخمة للهرم وأن خير بداية تكون بمحو الأمية.

في ختام الاحتفالية كرم المحافظ عددًا من المدرسين والدارسين في برنامج محو الأمية، وتم تسليمهم شهادات التخرج لـمتحررًي الأمية ووبعض المدرسين"الميسرين"،حيث قدم المحافظ التهنئة للمكرمين، معربًا عن تقديره لجهود كافة الجهات الشريكة في المبادرة، بهدف وضع نموذج مضيء لواحدة من القرى يمكن تعميمه من خلال خطة عمل جماعية للتحركات بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني لإخراج نموذج للتمكين الاقتصادي من خلال تعظيم الموارد الخاصة بكل بيئة محلية، وضع قرية جديدة على خريطة السياحة المصرية.

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