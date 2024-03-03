مشاركة 36 معرض فى أول أيام معرض السيارات ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا أعدته اللجنة المُشكلة لإدارة مشروع سوق السيارات، والذي تم افتتاحه بشكل تجريبي الجمعة الماضي، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه مؤمن على رئيس اللجنة، الإشارة إلى أن أول يوم عمل للسوق " الافتتاح التجريبي" شهد دخول 300 سيارة موزعة بواقع (200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، وبلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17 حالة بيع لسيارات لمواطنين)، حيث شارك في اليوم الأول للسوق 36 معرضًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في ظل توفير مجموعة من الخدمات الطبية والأمنية والمرورية والبريدية.

أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.



وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، والتي تمثل إضافة وخطوة هامة في مجال التحول الرقمي ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في اطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين.