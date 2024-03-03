الموجة الـ22.. إزالة أكثر من 130 حالة تعدٍ في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي يُعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 19 حالة تعدٍ بواقع 4 حالات على 410 أمتار أملاك الدولة، و15 حالة تعدٍ على مساحة 7 قراريط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته من تعديات إلى 132حالة تعدٍ (84 على أراضي أملاك الدولة + 54 على أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية يوم السبت 24 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،،تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،و تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.