الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الموجة الـ22.. إزالة أكثر من 130 حالة تعدٍ في بني سويف

الازالات
الازالات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت قبل  الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي يُعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 19 حالة تعدٍ بواقع 4 حالات على 410 أمتار أملاك الدولة، و15 حالة تعدٍ على مساحة 7 قراريط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته من تعديات إلى 132حالة تعدٍ (84 على  أراضي أملاك الدولة + 54 على  أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية يوم السبت 24 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،،تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،و تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.

بني سويف أملاك الدولة ازالات التعديات الأرض الزراعية مراكز المحافظة

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يعلن التوصيات النهائية للمؤتمر الثامن عشر لطب الأطفال

حاسبات جامعة بني سويف الأهلية تفوز بالمركز الأول وكأس رئيس الجامعة بدوري عباقرة الكليات

استعدادًا لرمضان.. طرح طيور حية وبيض بمنفذ محطة الدواجن ببنى سويف 

"بني سويف" تتابع مستجدات سير العمل بمشروع  تطوير سوق الدهشوري

افتتاح بطولة الجمهورية للريشة الطائرة ضمن احتفالات العيد القومي ببنى سويف

محافظ بنى سويف يستقبل سفير الكويت ووفد المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف يشهدان التشغيل التجريبى لسوق السيارات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يشهدان استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هددوه بتصويره عاريا.. نص التحقيقات في مقتل يمني الجنسية (مستندات)

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

إقامة أكبر منتجع سياحى استشفائى على 40 فدانًا بالقاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين