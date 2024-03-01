الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يشهدان استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجًا، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف "منذ يناير 2023 وحتى اليوم" إلى 48 طن من لحوم صكوك وزارة الأوقاف.

جاء ذلك  بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، و عدد من أعضاء مجلس النواب.

 لعمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأنًا

وتوجه وزير الأوقاف بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي،  مؤكدًا أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأنًا وأجرًا عند الله سبحانه وتعالى.

ومن جانبه، أثنى محافظ بني سويف على  الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مستهل زيارته لبني سويف اليوم الجمعة.

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