وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد "عمر بن عبدالعزيز"

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، النائب حسام العمدة، النائب طه الناظر، عضوي مجلس النواب، الدكتور عبدالرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سعيد عبدالواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

شعائر صلاة الجمعة في بني سويف

من المقرر أن يؤدي محافظ بني سويف، ووزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد "عمر بن عبدالعزيز"، والتي ينقلها التليفزيون والإذاعة على الهواء مباشرة، بمناسبة عيد بني سويف القومي مارس 2024.

محافظ بني سويف والوزير