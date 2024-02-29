"صحة بنى سويف" تستقبل وفد وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ مشروع تنظيم الأسرة

استقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الخميس، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والدكتورة شوانبيت مدير هيئة جون سنو الدولية بمصر، والدكتور حاتم الشاذلي مدير إدارة التدريب بالهيئة، بحضور الدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة، ووجدى نصر منسق هيئة جون سنو ببنى سويف.

وتأتي الزيارة فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من قبل هيئة جون سنو والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعقد الاجتماع التنسيقي الربع سنوي لفرق تنظيم الأسرة بالادارات بحضور مسئولى تنظيم الأسرة ومشرفات الرائدات ومشرفات التمريض ومسئولى الإعلام وفريق تنظيم الأسرة بالمديرية وتم مناقشة التقرير الربع سنوي وعرض المؤشرات والنتائج ووضع خطة العمل خلال الفترة القادمة.