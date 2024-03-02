استعدادًا لرمضان.. طرح طيور حية وبيض بمنفذ محطة الدواجن ببني سويف 

زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بنى سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة واللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مناسبة، بحضور مسؤولي مشروعات الدواجن وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد السكرتير العام المساعد، أعمال طرح وبيع منتجات المشروع من الطيور الحية وتشمل"رومي /دجاج" وذلك بمنفذ البيع بالمشروع وسط إقبال من المواطنين على شراء منتجات المشروع، ضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعظيم عوائد مشروعات الدواجن، من خلال طرح منتجات المشروع للجمهور بأسعار مناسبة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وضمن خطة المحافظة لاستمرار تحقيق الأمن الغذائي وإحداث التوازن في سوق اللحوم البيضاء، والتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلعة والتي يزداد عليها الطلب في أيام الشهر الكريم.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل، واستثمار أعمال التطوير التي تمت بالمشروع والتي شملت اضافة عنبرين جديدين "أتوماتيك" (تربية وإنتاج) لرفع الطاقة الإنتاجية، مما يسهم بشكل كبير في زيادة المعروض لحوم الدواجن وبيض المائدة ويساعد في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.