محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة، والتي نقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية على الهواء من مسجد عمر بن عبدالعزيز، حيث ألقى الخطبة وأمً المصلين الوزير ضمن زيارته للمحافظة، بمناسبة العيد القومي لبني سويف مارس 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة

وفي خطبة الصلاة التي ألقاها الوزير بعنوان "مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان"، أشار فيها إلى الفضل العظيم لمجالس العلم والتي يكفيها شرفًا أن الملائكة تحف الذاكرين ويتجلى ذكرهم في الملأ الأعلى، وإن أفضل مجالس العلم تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم، والتي تعتبر من أفضل الأعمال على الإطلاق وهي التجارة الرابحة دائمًا في الدنيا والآخرة، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي شرفه المولى بأن جعله شهر نزول القرآن والصيام، واللذان يكونان خير شفيع للمؤمنين في الآخرة.

وزير الأوقاف يكشف كيفية استقبال شهر رمضان

وأشار وزير الأوقاف إلى كيفية استقبال الشهر الكريم من خلال خطة عمل وعدة أمور ينبغى الالتزام بها، أولها: الدعاء بأن يبلغنا هذا الشهر الفضيل، والفرح والابتهاج بقدومه وتعزيز التكافل المجتمعي وأعمال البر والخير والإنفاق وإصلاح ذات البين ومصاحبة الأخيار، ووضع خطة وبرنامج عملي للاستفادة من كل لحظة في الشهر المبارك واغتنام أيامه ولياله المعدودات.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجًا، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف "منذ يناير 2023 وحتى اليوم" إلى 48 طنا من لحوم صكوك وزارة الأوقاف.

وتوجه وزير الأوقاف، بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر والفئات الأولى بالرعاية،، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف