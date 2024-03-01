الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل سفير الكويت ووفد المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشهد توثيقًا للعلاقات القوية بين الأشقاء العرب ومختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لسفير دولة الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سلوى فريج العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وغازي سعود الفيلج "عن المتبرع بالمشروع المرحوم محمد سعود الفيلج"، خلال زيارة وفد المكتب لبني سويف، لافتتاح مسجد الفتح بعزبة أبوالنور بمركز الواسطى، بعد تطويره بالتعاون مع المكتب الكويتي.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مسئولى المكتب الكويتي الجهود والأنشطة والمبادرات التي يقوم بها على أرض بني سويف في مجال العمل الأهلي والخيري خاصة إعمار المساجد ومشروعات التمكين الاقتصادي والمشاركة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، معربًا عن ترحيبه بتوسيع نشاط المكتب في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي، حيث تتميز بعنصر الاستدامة والتركيز على الأنشطة الإنتاجية التي تعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة.

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد مختار جمعة التشغيل التجريبي لسوق السيارات، الذي أقامته المحافظة بمنطقة بياض العرب، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتجول المحافظ والوزير داخل السوق البالغة مساحتها 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية ويستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك بعد دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية وذلك ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

بني سويف الكويت الواسطي مسجد سفير الكويت

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