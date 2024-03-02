السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بني سويف" تتابع مستجدات سير العمل بمشروع  تطوير سوق الدهشوري

جانب من مشروع  تطوير
جانب من مشروع  تطوير سوق الدهشوري

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 2900 مترا، ودعمه بكل الخدمات والمرافق الأساسية،تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه وكافتيريات،مع عمل مداخل بوابات للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

تنمية مناطق التطوير العمراني

ووجه السكرتير العام المساعد، الشركة المنفذة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية، وخطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وفي سياق آخر، تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.    

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  158 ألف و29 رأسا، منها( 119 ألف و608من الأبقار، و38 ألف و421من الأغنام والماعز، وذلك منذ  انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 28 فبراير الجاري.

بني سويف محافظ بني سويف سوق الدهشوري السكرتير العام المساعد رئيس المدينة

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