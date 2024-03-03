حاسبات جامعة بني سويف الأهلية تفوز بالمركز الأول وكأس رئيس الجامعة بدوري عباقرة الكليات

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نتيجة مسابقة دوري المعلومات الثقافية، حيث فازت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول وكأس رئيس الجامعة في دوري عباقرة كليات وبرامج الجامعة الأهلية، وكلية الطب البشري في المركز الثاني، والتمريض في المركز الثالث، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الاكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة بني سويف الاهلية، وبمشاركة 110 طالب وطالبة من طلاب برامج وكليات جامعة بني سويف الاهلية.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين ولكلياتهم، والشكر للقائمين على المسابقة التي تمت على مدار 10 أيام، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية، وتنمية المواهب الشابة وتثقيف الذات من خلال الاطلاع على المعلومات في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية، لأن الجامعة ليست مقرًا للمحاضرات والتحصيل العلمي والبحث العلمي فقط بل منبرًا للثقافة والفنون والعلوم.