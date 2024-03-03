الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع بروفات وعروض المشاركين بفعاليات العيد القومي

البروفة
البروفة

تابع بلال حبش نائب محافظ بنى سويف البروفات النهائية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى، مارس 2024، والذي يوافق ذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الانجليزي "آنذاك".

شاهد نائب المحافظ  خلال زيارته للاستاد الرياضي  الفقرات المتنوعة التى سيتم عرضها فى الاحتفال النهائى والاستعدادات النهائية للفرق والمجموعات الشبابية والأطفال المشاركين، مؤكدا على أهمية الإعداد الجيد لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق، موجها الشكر لمسؤولى الجهات  والأجهزة التنفيذية على جهودهم في المشاركة في فعاليات العيد القومي للمحافظة

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا أعدته اللجنة المُشكلة لإدارة مشروع سوق السيارات، والذي تم افتتاحه " بشكل تجريبي" الجمعة الماضي، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة،على مساحة  2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم  دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه مؤمن على رئيس اللجنة، الإشارة إلى أن أول يوم عمل للسوق " الافتتاح التجريبي" قد شهد دخول 300 سيارة موزعة بواقع ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، وبلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17  حالة بيع لسيارات لمواطنين)، حيث شارك في اليوم الأول للسوق 36 معرضًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في ظل توفير مجموعة من الخدمات الطبية والأمنية والمرورية  والبريدية.

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بني سويف العيد القومي الإنجليز نائب المحافظ الاستاد الرياضي

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