الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 150 تعديًا على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ22 ببني سويف

إزالة تعديًا
إزالة تعديًا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت قبل  الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن  إجمالي ما تم إزالته من تعديات قد وصل إلى 150حالة تعد (95 على  أراضي أملاك الدولة + 55على  أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية  يوم  24 فبراير االماضي وحتى  3 مارس الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري، وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 إبريل.

في سياق اخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ  للقيام بأعمال تطهير بمحطة  اشمنت،مما يترتب عليه  ضعف المياه بمركز ومدينة ناصر؛ نظرًا لتشغيل المحطة بنصف طاقتها، وذلك اعتبارًا  من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء 5 مارس وحتى الـ 8 مساء الأربعاء 6 مارس الجاري.

بني سويف أملاك الدولة الأراضي الزراعية مراكز المحافظة التعديات

مواد متعلقة

مشاركة 36 معرض فى أول أيام معرض السيارات ببنى سويف

نائب محافظ بنى سويف يتابع بروفات وعروض المشاركين بفعاليات العيد القومى

الموجة الـ22.. إزالة أكثر من 130 حالة تعدٍ في بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يعلن التوصيات النهائية للمؤتمر الثامن عشر لطب الأطفال

حاسبات جامعة بني سويف الأهلية تفوز بالمركز الأول وكأس رئيس الجامعة بدوري عباقرة الكليات

استعدادًا لرمضان.. طرح طيور حية وبيض بمنفذ محطة الدواجن ببنى سويف 

"بني سويف" تتابع مستجدات سير العمل بمشروع  تطوير سوق الدهشوري

افتتاح بطولة الجمهورية للريشة الطائرة ضمن احتفالات العيد القومي ببنى سويف

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبد القادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

هل تستطيع العشائر المحلية في غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال