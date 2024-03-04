إزالة 150 تعديًا على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ22 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت قبل الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات قد وصل إلى 150حالة تعد (95 على أراضي أملاك الدولة + 55على أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية يوم 24 فبراير االماضي وحتى 3 مارس الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 إبريل.

في سياق اخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ للقيام بأعمال تطهير بمحطة اشمنت،مما يترتب عليه ضعف المياه بمركز ومدينة ناصر؛ نظرًا لتشغيل المحطة بنصف طاقتها، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء 5 مارس وحتى الـ 8 مساء الأربعاء 6 مارس الجاري.