ضعف المياه بمدينة ناصر في بني سويف غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة 8 صباح غدٍ الثلاثاء حتى 8 مساء الأربعاء المقبل؛ نظرًا للقيام بأعمال تطهير بمحطة أشمنت، مما يترتب عليه ضعف المياه بمركز ومدينة ناصر، نظرًا لتشغيل المحطة بنصف طاقتها.



وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلالمناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 2، 3 من مارس الجاري بقرية كوم الرمل مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1606 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 171، معمل طفيليات 41، حالات الأشعة العادية 8، حالات اشعة الأسنان 3، استصدار 8 قرارات نفقة دولة - تحويل أحد المرضى للمستشفيات لإستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 107 حالة.