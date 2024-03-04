الإثنين 04 مارس 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد بدء أعمال إنشاء مركز تنمية المهارات بـ"الهرم"

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

تفقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقع المخصص لمشروع إنشاء مركز لتنمية المهارات اليدوية والتراثية بعزبة النور التابعة لقرية الهرم مركز الواسطى والمقرر تنفيذه وفقا للبرتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحت مظلة الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بني سويف  في هذا القطاع التنموي.

وتفقد محافظ بنى سويف أعمال الحفر تمهيدا للبدء في تنفيذ  المشروع على مساحة 1200 متر الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد،ليكون مركزًا للتدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في مجالات تصنيع السجاد اليدوى والكليم،التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام ووالألباستر،كراسي البامبو والجريد، والحفر على النحاس والخشب، تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية حيث من المقرر الانتهاء من المشروع  في غضون 6 أشهر.

واستمع المحافظ، لعرض موجز عن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في  هذا الجانب، وتضمنت الإشارة إلى الانتهاء من اللوحات الخاصة بالتصميم الهندسي للمركز وسبقها أعمال مجسات داخل قطعة الأرض المخصصة للمشروع وبالتنسيق بين الآثار والمياه والكهرباء وتحت إشراف الوحدة المحلية، ليكون المركز  داعمًا كبيرًا فى مجال التدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، إضافة إلى دراسة الاستفادة من قرب القرية من هرم ميدوم لإدراجها  ضمن البرامج السياحية للمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تذليل الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل في  المشروع الذي يتم إنشاؤه، ضمن مبادرة تنمية وتطوير القرية وتحويلها إلى قرية منتجة توفر فرص عمل وتحقيق تمكين اقتصادي لمواطينها  وتعديل سلوكهم إلى العمل الحر واستغلال الميزة التنافسية بقربها من هرم ميدوم وتحويلها إلى "قرية تراثية وحرفية وسياحية.

بني سويف الواسطي هرم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظ بني سويف

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