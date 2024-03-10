الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

جريدة الدستور

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء استطلعت هلال شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

 

وأضاف “مفتي الجمهورية” خلال كلمته في الحفل الرسمي الذي أقامته دار الإفتاء إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان، أنه قد تحقق لدى اللجان الشرعية 
من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

 


وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أخر أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن  غدًا الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هوغرة شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.


وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا  له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربية والإسلامية وملوكِها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيامِ المباركةِ باليمن والخيرِ والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعمَ النصير

 

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