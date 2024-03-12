بـ3 طرق مختلفة.. تعرفي على طريقة عمل السوبيا البودرة بطريقة سهلة

يقدم “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم مجموعة من الوصفات الصحية والمشروبات الصحية المتنوعة بدلاً من المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان.

ونقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان وتساعد في الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر أيضاً مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية خلال شهر رمضان ونقدم طريقة عمل السوبيا البودر بشكل مختلف تماما وسهل، حيث تعتبر السوييا واحدة من أهم وصفات المشروبات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم للتخلص من العطش.

طريقة عمل السوبيا البودر



ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل السوبيا البودر في خطوات سهلة وبسيطة، فهي من المشروبات سريعة التحضير، ولكن تحتاج إلى وقت حتى تكون مثلجة، وربما يقوم البعض بوضع قطع الثلج المجروش، وذلك حتى يصبح العصير مثلج رائع.

مقادير طريقة عمل السوبيا البودر



الحليب: 2 كوب من اللبن الحليب الطبيعي.

السكر: 3 ملاعق كبيرة من السكر.

السوبيا البودر: 4 ملاعق كبيرة من السوبيا البودر الموجودة لدى العطارين.

الكريمة: 2 ملعقة متوسطة من الكريمة اللباني.

الثلج: قطع ثلج مجروش حسب الرغبة.

خطوات تحضير السوبيا البودر

الخطوة الأولى:

يتم وضع مكعبات الثلج في الخلاط مع اللبن بحيث يتم تشغيل الخلاط عليه، إلى أن يصبح الثلج مجروش.

الخطوة الثانية:

بعد ذلك يتم يوضع السوبيا البودرة ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى.

الخطوة الثالثة:

وخلال ضرب السوبيا يتم وضع السكر مع رشة عسل والكريمة اللباني.

الخطوة الرابعة:

الآن يصبح عصير السوبيا جاهز على الاستخدام ووضعه في كأس العصير على سفرة الإفطار وبألف هنا وشفا.



طريقة أخرى لعمل السوبيا بجوز الهند

المقادير:

الحليب: ١ كوب لبن حليب طبيعي بارد.

الماء: 2 كوب ماء بارد.

اللبن البودرة: 5 ملاعق لبن البودرة.

السكر: 5 ملاعق من السكر البودرة.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

جوز الهند: 1 ملعقة صغيرة من روح جوز الهند.

خطوات عمل السوبيا بجوز الهند



خطوات عمل السوبيا بجوز الهند

الخطوة الأولى:

في بولة كبيرة يتم وضع 2 كوب من الماء البارد، وأيضا سكر البودرة، ولبن البودرة، بالإضافة إلى الفانيليا مع التقليب بشكل جيد.

الخطوة الثانية:

بعد ذلك يتم وضع روح جوز الهند مع ضرورة التقليب بشكل جيد.

الخطوة الثالثة:

الآن العصير جاهز للوضع داخل دورق كبير مع إضافة اللبن، بحيث يتم الضرب بشكل جيد بواسطة المضرب اليدوي.

قدمي العصير لأفراد الأسرة وبالف هنا وشفا.

طريقة عمل السوبيا بالكريم شانتيه

المقادير:

اللبن البودرة: 1 كوب من لبن البودرة.

السكر البودرة: 1 كوب من السكر البودرة.

الكريم شانتيه: 1 كوب من الكريم شانتيه.

السحلب: 3 ملاعق من بودرة السحلب بدون مكسرات.

جوز الهند: 1 ملعقة كبيرة من جوز الهند المطحون.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

السوبيا: 4 ملاعق كبيرة من السوبيا البودرة.

الحليب: لتر من اللبن الحليب الساقع.

خطوات تحضير السوبيا بالكريم شانتيه:

الخطوة الأولى:

يوضع في البولة كوب من لبن البودرة، وأيضا كوب من السكر البودرة، بالإضافة إلى كوب من الكريم شانتية، وكذلك 3 معالق من السحلب.

الخطوة الثانية:

ومع التقليب الجيد يتم وضع ملعقة من جوز الهند المطحون، وأيضا الفانيليا بحيث يصبح الخليط ممزوج جيدا.

والآن يتم وضع بودرة السوبيا ووضعها على الخليط السابق مع التقليب جيدا، ثم يوضع لتر اللبن.

الخطوة الثالثة:

يوضع هذا الخليط في الخلاط بحيث يصبح الخليط ممزوج جيدا.

الخطوة الرابعة:

يوضع العصير في الأكواب ويقدم مثلج.