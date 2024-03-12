حزن إسعاد يونس بعد علمها بخطورة مرض زوجها في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 2

بدأت مشاهد الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، بحزن الفنان إسعاد يونس التي تجسد دور حياة والدة الدكتور أحمد مختار (شريف سلامة) بمعرفتها بالمرض الخطير الذي أصاب زوجها ومن الضروري أن يبدأ في أخذ جرعات الكيماوي.



ورفضت الفنانة إسعاد يونس التي تجسد شخصية حياة في مسلسل كامل العدد +1 إخبار نجلها أحمد مختار الذي يجسده الفنانة شريف سلامة.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا