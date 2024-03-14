في ليلة أخرى من ليالي شهر رمضان المبارك، يتطلع المسلمون للمزيد من دعاء 4 رمضان 2024 ويجتمع الملايين يوميا في مساجد مصر والعالم لأداء الصلوات والتراويح للتضرع إلى الله في هذه الليالي المباركة لتعزيز الروحانية والتواصل مع الله في هذا الشهر الفضيل، وهو لحظة يتمنى فيها المسلمون الغفران والرحمة والهداية.

أدعية رمضان 2024.. دعاء اليوم الرابع من الشهر الكريم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة دعاء اليوم الرابع من الشهر الكريم

دعاء 4 رمضان 2024

يتجمع المصلين في المساجد والمنازل لأداء صلاة التراويح في جو يملأه هواء النقاء والسكينة، مع ارتفاع أصوات التلاوات والتسبيحات والتواصل مع الله في هذا الشهر الفضيل.



دعاء 4 رمضان المبارك

اللهم في اليوم الرابع من رمضان إهدنا فيه لهدى الإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأعمال.



اللهم ارزقنا فيه حسن العبادة، وقبول الدعاء، وتيسير الأمور.



اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب.



اللهم نقنا من خطايانا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.



اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.



اللهم افتح لنا من أبواب فضلك، وأنزل علينا بركاتك.



اللهم وفقنا فيه لموجبات رحمتك، وسهل سبلنا إلى خيراتك.



اللهم لا تحرمني من قبول الحسنات، واجعلنا من عتقائك من النار.



دعاء 4 رمضان 1445

اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الفضيل.



اللهم ارزقنا صحة وعافية وراحة بال وطمأنينة.



اللهم احفظنا من كل سوء، وارحمنا برحمتك الواسعة.



اللهم استجب دعواتنا، وتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن.



اللهم ارحم موتانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.



اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ونسألك الفضل والمنة.



اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية من القرآن

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين



ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.



رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.



رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ