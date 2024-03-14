تصدر السؤال عن دعاء قبل السحور اليوم 4 رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل عدد كبير من المسلمين، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" أدعية ما قبل السحور، بالإضافة إلى نشر أفضل ما يدعو به الصائم.

دعاء قبل السحور اليوم 4 رمضان 2024 وأفضل ما يدعو به الصائم

ما هو دعاء الصائم عند السحور

وفقًا لبعض الفتاوى فإن السحور ليس له دعاء خاص، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ). رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ). فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

ماذا تقول قبل السحور؟

-اللهم إني نويت صوم هذا اليوم من شهر رمضان، فتقبله مني ياكريم.

أفضل ما يدعو به الصائم

-اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار

-اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني

-اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى كل ما يرضيك.. ربي اغفر لي ولوالدي.ربي ارحم جميع أموات المسلمين

-الحمد لله جمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى.. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك

-اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام.. اللهم إني استغفرك لكل ذنب يرد عني دعائك اللهم صلي على سيدنا محمد..الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

دعاء بعد السحور

-اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم