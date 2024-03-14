مسلسلات رمضان 2024..

تشهد أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 4، المقرر عرضها اليوم الخميس، على قناة الحياة، العديد من الأحداث المثيرة، وتكشف عن مفاجآت صادمة.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 4

ويُعدّ مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، التي تُعرض على شاشات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، حيثُ تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل المعلم، العديد من المفاجآت، وتصاعدت الأحداث المثيرة التي جذبت عشاق ومُتابعي مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4، مطاردة منذر ريحانة لـ"المعلم" مصطفى شعبان، حيثُ يريد أن يقتله بعد أن أصبح شعبان من أشهر تجار السمك داخل ميناء الأتكة، وعاد والده "المعلم حامد" الذي يُجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون، بعد سنوات طويلة قضاها داخل الحبس.

ومن المتوقع أيضًا، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 4 أن يفك مصطفى شعبان لغز تجارة المخدرات وتهريبها داخل صناديق السمك، وحقيقة اكتشاف "المعلم" الشخص الذي تسبب في دسّ أكياس الهيروين داخل شاحنة نقل السمك وتسببت في حبس والده لسنوات طويلة.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

مسلسل المعلم

وكشفت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل المعلم أنَّ والد مصطفى شعبان الذي يُجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون متورّطًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق الأسماك، وهو ما أكده حمدتو، عندما أمسكه شعبان وهدده بالقتل إن لم يعترف بمن المتسبب في دسّ الهيروين داخل شاحنة السمك التي كان يستقلّها هو ووالده.

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وسرق الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وظل شعبان يبحث عنه طوال الحلقات السابقة، حتى وصل إليه وجعله يعترف بكل شيء.

مسلسل المعلم

وقال حمدتو لمصطفى شعبان بعد أنّ هجم عليه داخل معرضه للسيارات، أن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده عبدالعزيز مخيون، وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده لكتشف أن والده يتاجر في المخدرات، ويبدأ صراع نفسي بين مصطفى شعبان، ويحاول خلال أحداث الحلقة الرابعة اليوم، معرفة الحقيقة من والدة "المعلم حامد".

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 5

يعرض مسلسل المعلم الحلقة 5، بطولة مصطفى شعبان، غدًا الجمعة، على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن فى بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: “سهر الصايغ- هاجر أحمد- سلوى عثمان- منذر رياحنة- محمود الليثي- أحمد بدير- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم- أحمد عبدالله محمود- طارق النهري- علاء زينهم- محمد العمروسي”.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.