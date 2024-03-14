مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم العديد من المفاجآت التي جذبت وصدمت المتابعين أبرزها اكتشاف "المعلم" الذي يُجسد دورها الفنان مصطفى شعبان سر خطير عن والده"المعلم حامد" والذي يُجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون، وذلك بعد أن أخبره حمدتو بحقيقة المخدرات التي تسببت في حبس والده.

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة.. هل يتاجر والد مصطفى شعبان في مخدرات؟

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، وقام بسرقة الخزنة، ما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وظل شعبان يبحث عنه طوال الحلقات السابقة، حتى وصل إليه وجعله يعترف بكل شيء.

مسلسل المعلم

وقال حمدتو لمصطفى شعبان بعد أنّ هجم عليه داخل معرضه للسيارات، أن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده عبدالعزيز مخيون، وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده لكتشف أن والده يتاجر في المخدرات، ويبدأ صراع نفسي بين مصطفى شعبان، ويحاول خلال أحداث الحلقة الرابعة اليوم، معرفة الحقيقة من والدة "المعلم حامد"

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 4

يعرض مسلسل المعلم الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

“المعلم” يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.