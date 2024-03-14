مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم الحلقة 3 لـ مصطفى شعبان

وقعت أحداث عديدة خلال الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يخوض به سباق دراما رمضان للعام 2024، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدور حول تجارة السمك والأسواق.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة مخطط منذر ريحانة في الانتقام من "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وأصبح "المعلم" أكثر شهرة داخل سوق السمك.

وواصلت أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، بوضع منذر رياحنة 100 ألف جنيهًا مقابل رأس "المعلم" مصطفى شعبان، وشهدت الحلقة اعتراض منذر رياحنة طريق مصطفى شعبان (المعلم) في أحداث مسلسل "المعلم" الحلقة 3، وهو يستقلّ سيارته داخل حارة مسكنهما، ويدور بينهما مشادة كلامية تنتهي بالتهديد وتوعّد كل منهما بالانتقام.

وأوقعت الصدفة شخصية "حمدتو" المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون، حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، ما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وقبض شعبان على حمدتو.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 4

من المقرر أن يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 4 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الرابعة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

داخل سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.