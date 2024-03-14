مسلسلات رمضان 2024..  مواعيد عرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 4

يخوض النجم مصطفى شعبان سباق دراما رمضان عبر مسلسل المعلم للعام 2024، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدور حول تجارة السمك والأسواق.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 4

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان العديد من الأحداث المثيرة، حيث يخطط منذر ريحانة في الانتقام من "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وأصبح "المعلم" أكثر شهرة داخل سوق السمك.

وأوقعت الصدفة شخصية "حمدتو" التي يبحث عنها النجم مصطفى شعبان، إذ ظهر "حمدتو" وهو يمتلك معرض سيارات، وبالصدفة كان شعبان والنجم محمود الليثي، الذي يجسد دور "هيثم" البلطجي في شارد السمك، داخل المعرض، وكشف "حمدتو" عن ذراعه ليجد شعبان وشمًا بكلمات "عفاريت الأسفلت".

ويتذكر رؤيته لذلك الوشم على ذراع حمدتو صديق والده الذي غدر به، ويسأله: "يعني إيه عفاريت الأسفلت يا عمو"، ليشرح له بأنه إشارة إلى الجدعنة، وحين تذكر يقول له شعبان: "دا أنا هقطع وشك"، ويبدأ في التشاجر معه باليد إلا أن حمدتو يهرب منه.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

من المقرر أن يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 3 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.