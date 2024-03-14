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شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، بدأت بمشهد المعلم مصطفى شعبان وهو يقرأ تحاليل زوجته "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، ولكن لم يكتشف إصابتها بالسرطان.

القبض على حمدتو وسر خطير عن والده.. ملخص الحلقة 3 من المعلم

وظنَّ أنَّ التحاليل أكدت عدم حملها مرة ثانية، وقال: "مش لازم نخلف تاني ولا تزعلي نفسك.. كفايا علينا حسن، ويبقى عندي حسن وزمزم"، واتضح أنَّه لا يُجيد القرأة، وتفرح "زمزم" بأنَّه لم يكتشف إصابتها بسرطان الدم.

وتصاعدت أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 3، التي تُعرض على قناة الحياة ومنصة “WATCH IT” الرقمية، بمشهد درامي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ، بعد أن طلبت "زمزم" منه أن يتزوّج بأخرى، ما قوبل برفض "المعلم" قائلًا: "أنتي عندي بالدنيا كلها".

مخطط لقتل شعبان

كما شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، حيثُ يخطط منذر ريحانة في الانتقام من "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وأصبح "المعلم" أكثر شهرة داخل سوق السمك.

وواصلت أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، بوضع منذر ريحانة 100 ألف جنيهًا مقابل رأس "المعلم" مصطفى شعبان. وشهدت الحلقة اعتراض منذر ريحانة طريق مصطفى شعبان (المعلم) في أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3، وهو يستقلّ سيارته، داخل حارة مسكنهما، ويدور بينهما مشادة كلامية تنتهي بالتهديد، وتوعّد كل منهما بالانتقام.

القبض على حمدتو

وأوقعت الصدفة شخصية "حمدتو" التي يبحث عنها النجم مصطفى شعبان إذ ظهر "حمدتو" وهو يمتلك معرض سيارات، وبالصدفة كان شعبان والنجم محمود الليثي الذي يجسد دور "هيثم" البلطجي في شارد السمك، داخل المعرض، وكشف "حمدتو" عن ذراعه ليجد شعبان وشم بكلمات "عفاريت الأسفلت".

ويتذكر رؤيته لذلك الوشم على ذراع حمدتو صديق والده الذي غدر به، ويسأله: "يعني إيه عفاريت الأسفلت يا عمو"، ليشرح له بأنه إشارة إلى الجدعنة، وحين تذكر يقول له شعبان: "دا أنا هقطع وشك" ويبدأ في التشاجر معه باليد إلا أن حمدتو يهرب منه.

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وقبض شعبان على حمدتو.

وقام شعبان بتكتيفه وقال له: "نرجع للحساب القديم، اللي خان زي اللي مات بالظبط الاتنين الله يرحمهم، يعني أنت ملكش يد في سرقة الفلوس اللي كانت في الخزنة وأبويا اللي راح في داهية وأنت عملت المعرض".

ودارت بينهم مشاجرة بالأيد، حيث صفعة أكثر من مرة شعبان من أجل أن يعترف عن من قال له أن يدس المخدرات لوالده، حتى يتم حبسه وتلبيسه تهمة تجارة المخدارت وفضحه في سوق السمك أمام التجار.

واكتشف النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم سر خطير عن والده، إذ قال له حمدتو أن المخدرات دخلت إلى شحنة السمك بعلم والده وأنه لم يكن ضحية بل كان شريكًا لأحد المعلمين الكبار في السوق، ما جعل شعبان يشعر بالصدمة، بعدما كان يبحث طوال تلك السنوات عن حق والده اكتشف أن والده يتاجر في المخدرات.