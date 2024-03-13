مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، حيثُ يخطط منذر ريحانة في الانتقام من "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وأصبح "المعلم" أكثر شهرة داخل سوق السمك.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. منذر ريحانة يضع 100 ألف جنيه مقابل رأس "المعلم"

وتصاعدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، بوضع منذر ريحانة 100 ألف جنيه مقابل رأس "المعلم" مصطفى شعبان.

كما شهد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، التي تُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية. مصطفى شعبان وهو يقرأ تحاليل زوجته "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، ولكن لم يكتشف إصابتها بالسرطان، وظنَّ أنَّ التحاليل أكدت عدم حملها مرة ثانية، وقال: "مش لازم نخلف تاني ولا تزعلي نفسك.. كفايا علينا حسن، ويبقى عندي حسن وزمزم"، واتضح أنَّه لا يُجيد القرأة، وتفرح "زمزم" بأنَّه لم يكتشف إصابتها بسرطان الدم.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: «سهر الصايغ- هاجر أحمد- سلوى عثمان- منذر رياحنة- محمود الليثي- أحمد بدير- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم- أحمد عبدالله محمود- طارق النهري- علاء زينهم- محمد العمروسي».

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.