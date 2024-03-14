مواعيد إعادة "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة

يشغل بال متابعي الدراما وعشاقها معرفة مواعيد إعادة مسلسل "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة عبر جوجل، فهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى خلال الساعات الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

مواعيد إعادة مسلسل "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير التالي مواعيد إعادة مسلسل "المعلم" و"مسار إجبارى" على قناة الحياة.

مواعيد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة

يعاد ثلاث مرات، حيث تعاد حلقات مسلسل المعلم على قناة الحياة، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحًا، أما الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

أحداث الحلقة 1 مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المعلم

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل المعلم، بإطلاق النار طارق النهري على مصطفي شعبان، ولكن الطلقة لم تصيبه، حتى تدخل أحمد بدير، وحل الشجار بين مصطفي شعبان ووالده، ومنذر رياحنة ووالده.

يقوم مصطفى شعبان بالتوعد لكل الموجودين داخل السوق، حتى يخاف الجميع أن يضايق والده، بعد خروجه من السجن.

موعد إعادة مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل "مسار إجبارى" على قناة الحياة الساعة 11.15 مساء، بينما الإعادة الساعة 5.30 صباحًا.

أحداث مسلسل "مسار إجبارى"

تدور أحداث مسلسل مسار إجبارى حول عمر (عصام عمر) طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين (أحمد داش) بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.