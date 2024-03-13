مسلسل مسار إجباري.. تعرف على موعد وقنوات إعادة الحلقة الثالثة

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنانين الشباب أحمد داش، وعصام عمر، وذلك على قناة السي بي سي في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، وتضمنت العديد من الأحداث.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء، كما تعرض على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء، كذلك تعرض أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

مواعيد إعادة مسلسل مسار إجباري

وتعاد الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري في الساعة 9 صباحًا على قناة سي بي سي cbc، كذلك تعاد في الساعة 6:45 مساء على قناة أون ON.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين هما حسين وعلي الذين يجسدهما كلا من الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر والذين يكتشفا خلال المسلسل بالصدفة أنهما أخوين، ولكن كلًا منهما من أم مختلفة.

كما يكشف المسلسل سر كبير لزوج كان متزوجا من سيدتين وأخفى الأمر عنهما لسنوات، ويكتشفان الحقيقة قبل وفاته بعد إخبار أباهما لهما بذلك.

ومن خلال الأحداث نرى كيف ستضطر الظروف إلى أن يسلك الأخوين مسارًا واحدًا إجباريًا وهو ما يقربهما من بعضهما البعض، في الوقت نفسه تشتمل الأحداث على جريمة قتل يتم التحقيق فيها للوصول إلى القاتل الحقيقي.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري

وقد تضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري زيارة الفنانة صابرين وهي أم الابن الأكبر "علي" للوالد المتوفي "محمود البزاوي" لضرتها والدة حسين "أحمد داش" والتي تجسد دورها الفنانة بسمة، وتطلب منها أن تكون العلاقة بينهما حسنة من أجل مصلحة الأبناء الأخوة، وتستجيب الأخرى مرحبة بذلك.

كذلك تضمنت الحلقة أيضًا محل لو وصول المحامي الشهير وعصابته إلى الأخوين للحصول على دليل براءة أحد الأشخاص الذين لفقوا له تهمة قتل إحدى المحاميات ويدعى "صفوت" ليوضع بالسجن ظلمًا حيث أن هذا الدليل كان مع والد الأخوين ولكنهما فشلا في الحصول عليه إلى أن توفي فأرادوا الحصول عليه حتى لا تتكشف جريمتهم.

ومن أجل ذلك وضعت عصابة المحامي الأخوين تحت المراقبة وقاموا بضربهما أثناء سيرهما في الشارع كما أرسلوا لهما رسائل تهديد التي تطالبهم بإرسال دليل براءة "صفوت".

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على ١٥ حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش، وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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