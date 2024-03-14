مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 3

يواصل مسلسل بيت الرفاعي في تطورات أحداثه وايقاعه السريع في سرد الاحداث، مما جعله يتصدر تريند مواقع السوشيال ميديا، بعدما تعرض ياسين الرفاعي الذي يجسده النجم انير كراة للظلم بقتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 3

بدأت الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد الفلاش باك الذي يوضح بداية عائلة الرفاعي، حيث ظهر ياسين وفاروق الرفاعي “كرارة ورزق” وهما اطفال، ويحاول “ياسين” الوصول إلى “خليل” ليتأكد وصوله إلى المنزل كما قال له والده واصدقاؤه، وهو ما كذبوا فيه بعدما توفى خليل داخل أحد المقابر الاثرية اثناء خروج قطع اثار.

وفي مشهد أخر ظهرت “رقية” ملك قورة وهي في انهاير تام على والدها الذي قتل واتهموا شقيقها الاكبر “ياسين” في قتله وحاولت والدتها تهدأتها، بينما يواصل “ياسين” اكير كرارة، هروبه وذهب إلى الاسكندرية كما اخبرته “جمالات” رحاب الجمل، ولكنه تفاجأ بأن المنزل التي اخبرته به تم هدمه، واثناء عودته تعرض لمحاولة سرقة من أحد متسولي الشارع.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وحاول “ياسين” أن يبعدهما عن طريقه حتى يحمي ابنته، ولكنه اصر على الوصلو إليهما للانتقام ولاسترجاع ماله الذي سرق بالاكراه منه، ولكن لم يستطيع الوصول الا لشخص لا يحمل الا مال قلبلة والاخر هرب.

في مشهد مختلف يتوعد “فاروق الرفاعي” احمد رزق، للانتقام لعمه محمود الرفاعي بالوصول إلى “ياسين” والانتقام منه، والذهاب الى الاسكندرية للوصول إليه.

وصل “فاروق” احمد رزق إلى “ياسين” في الاسكندرية، وبلغه في مكالمة هاتفية انه قريب منه وسينتقم منه، وانتهت الحلقة على مشهد طرق باب المنزل الذي يقطن فسه ياسين وخوفه من ان يكون “فاروق” ابن عمه، ومن المقرر ان توضح الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث الاجديدة.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 4

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر رمضان المبارك، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، على شاشة قناة أون، والحادية عشر مساء على قناة اون دراما.

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مساسل بيت الرفاعي الحلقة الرابعة على شاشة أون يوميا طوال الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما يعرض على أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك بالاضافة إلى منصة واتش إت الالكترونية بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في اطار ساسبنس ودراما مشوقه، حول ياسين الرفاعي الذي اتهم بقتل والده، وابن عمه فاروق الرفاعي الذي توعد له بالقتل انتقاما لعمه محمود الرفاعي، ويظل القاتل الحقيقي غامض وهو ماستكشفه الاحداث.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة كبيرة من الفنانين ومنهم احمد رزق وسيد رجب ورحاب الجمل وتامر نبيل وعايدية رياض وملك قورة وميرنا جميل وغيرهم، والعمل من اخراج احمد جلال وتأليف بيتر ميمي.