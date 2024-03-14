الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3: فاروق يهدد جمالات ويحيي بالقتل

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض عبر قناة on ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توعد الذراع الأيمن للكبير "فاروق" الذى يجسد شخصيته الفنان "أحمد رزق" بقتل ياسين "أمير كرارة"، عقب تسببه في وفاة الرجل الذي يأكل من خيره، والذي عينه كبير العائلة من بعده.

كما ظهر فاروق على حقيقته، خلال أحداث الحلقة وقيامه بتهديد جمالات ويحيي بالقتل .

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

 

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربا لاثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الاحداث خلال الحلقات المقبلة.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وايناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل اخراج احمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.

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