الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 3.. مشادة بين منذر ريحانة ومصطفى شعبان تبدأ بـ"ارمي السلام وادفعلك تمنه"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

اعترض منذر ريحانة طريق مصطفى شعبان (المعلم) في أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3، وهو يستقلّ سيارته، داخل حارة مسكنهما، ويدور بينهما مشادة كلامية تنتهي بالتهديد، وتوعّد كل منهما بالانتقام.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، حيثُ يخطط منذر ريحانة في الانتقام من "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن تشاجرا بالأسلحة البيضاء، وأصبح "المعلم" أكثر شهرة داخل سوق السمك.

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

وتصاعدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، بوضع منذر ريحانة 100 ألف جنيهًا مقابل رأس "المعلم" مصطفى شعبان. وبدأت بمشهد "المعلم مصطفى شعبان وهو يقرأ تحاليل زوجته "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، ولكن لم يكتشف إصابتها بالسرطان، وظنَّ أنَّ التحاليل أكدت عدم حملها مرة ثانية، وقال: "مش لازم نخلف تاني ولا تزعلي نفسك.. كفايا علينا حسن، ويبقى عندي حسن وزمزم"، واتضح أنَّه لا يُجيد القرأة، وتفرح "زمزم" بأنَّه لم يكتشف إصابتها بسرطان الدم.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: «سهر الصايغ- هاجر أحمد- سلوى عثمان- منذر رياحنة- محمود الليثي- أحمد بدير- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم- أحمد عبدالله محمود- طارق النهري- علاء زينهم- محمد العمروسي».

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. هل يفكر مصطفى شعبان في الانتقام من منذر ريحانة؟

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 لـ"مصطفى شعبان" ومواعيد وقنوات العرض

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

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