مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. إسعاد يونس تذهب لعيادة ابنها لتضاعف حقن البوتكس

ذهبت الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثالثة إلى عيادة التجميل الخاصة بإبنها الطبيب احمد مختار الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامه، لتضاعف حقن البوتكس حيث دار حوار كوميدي بينها وبين ملك المتدربة عند ابنها الطبيب.

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهى السابعة والنصف مساءً على قناة On بشكل حصري.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

اقرأ أيضا: