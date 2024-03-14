الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. إسعاد يونس تذهب لعيادة ابنها لتضاعف حقن البوتكس

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

ذهبت الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثالثة إلى عيادة التجميل الخاصة بإبنها الطبيب احمد مختار الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامه، لتضاعف حقن البوتكس حيث دار حوار كوميدي بينها وبين ملك المتدربة عند ابنها الطبيب.

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهى السابعة والنصف مساءً على قناة On بشكل حصري.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3.. سكرتيرة شريف سلامة يظهر عليها علامات الحب تجاهه

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

اقرأ أيضا:

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. جمالات تطلب من يحيى معرفة مكان تواجد ياسين

كارثة جديدة تنتظر بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة

كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 موعد عرض كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 1 قصة مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني دينا الشربيني قنوات عرض كامل العدد 1 قنوات عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد مسلسل كامل العدد 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3.. سكرتيرة شريف سلامة يظهر عليها علامات الحب تجاهه

الأكثر قراءة

الطبيب المعالج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الهجرة" تتقدم بالعزاء فى شهداء دير القديس مار مرقس والأنبا صموئيل

بمشاركة منتخب مصر.. "المتحدة للرياضة" تنجح في استضافة الكأس الودية الرباعية

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل