مسلسلات رمضان 2024..

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيى الفخراني، منذ قليل، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كارثة جديدة تنتظر بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة

ويواجه في مسلسل عتبات البهجة بهجت الأنصاري ويجسد دوره الفنان يحيي الفخراني، كارثة جديدة بعد خروجه من تهمة بيع خطوط هواتف دون عقود، ليواجه تهمة جديدة وهي التهرب الضريبي، وهو ما سوف تكشفة الحلقة القادمة من مسلسل عتبات البهجة.

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وأعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان وتضم مسلسل “عتبات البهجة”، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)