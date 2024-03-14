ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل "عتبات البهجة" و

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، والتي جذبت له كثيرا من الجمهور المصري والوطن العربي، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ملخص الحلقة الثالثة من عتبات البهجة

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بإخلاء سبيل بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بعد أن أنقذه الشاهد الوحيد مايكل، ومن بعده تم إخلاء سبيل نعناعه والتي تقوم بدورها الفنان جومانا مراد بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وقام بدفعها حنفي.

ولازال الخطر يحاوط أحفاد الأنصاري حيث ظهر حفيده عمر والذي يقوم بدروه خالد الشباط وهو يتناول مخدر الحشيش ويتعاون مع الديب ويب، وحفيدته جميلة والتي تقوم بدورها بسنت أحمد أبو باشا تقوم بإرسال صور عارقة لحبيبها محمود والذي يقوم بدوره يوسف عثمان.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بوصول مُحضر لمنزل بهجت الأنصاري ويطلب منه الحضور للنيابة كونه متهم بالتهرب الضريبي.

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وكانت قناة DMC أعلنت عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)