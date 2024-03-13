مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3.. سكرتيرة شريف سلامة يظهر عليها علامات الحب تجاهه

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 بطولة كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى)، والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب (أحمد مختار)، منذ قليل على قناة on بشكل حصري.

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تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 3





وخلال أولى مشاهد الحلقة الثالثة لمسلسل كامل العدد +1، استقبل الفنان شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب (احمد مختار)، مكالمة هاتفية من السكرتيرة الخاصة به (ملك) لتخبره أنها حجزت له موعد صيانة سيارته الخاصة، وبعد انتهاء المكالمة يظهر على السكرتيرة علامات الحب تجاهه.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهي الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة On بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

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