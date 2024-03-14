مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. جمالات تطلب من يحيى معرفة مكان تواجد ياسين

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض عبر قناة on ومنصة “واتش ات” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثا مشوقة حيث قامت جمالات والتى تجسد دورها الفنانة رحاب الجمل زيارة أخيها الرائد يحيى (تامر نبيل) بإحدى المستشفيات، كما روت له قيام فاروق بحبسها داخل المنزل وذلك لمعرفة مكان تواجد ياسين، وأشارت إلى أنها ارشدته عن مكان تواجده بالإسكندرية.

كما أوضح يحيى لجمالات خلال حديثهما انه متهم بتهريب ياسين، وطالبت منه ارشاد زميله عن مكان ياسين لانهم ارحم عليه من فاروق “احمد رزق”.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربا لاثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الاحداث خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وايناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل اخراج احمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.

اقرأ أيضا: