بيت الرفاعى الحلقة 3: أمير كرارة يتعرض لسرقة أمواله فى الإسكندرية

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر ON ومنصة "واتش إت" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحداثًا مشوقة، حيث قام عاطلان باستيقاف ياسين الذى يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ونجلته فى أحد شوارع الإسكندرية أثناء سيره رفقة ابنته وسرقه أمواله عن طريق الإكراه وطلب منهم إبقاء 100 جنيه فقط من الأموال لتسيير أموره إلا أنهما رفضا.

كما حاول ياسين استرجاع أمواله المسروقة الا أنه فشل فى ذلك.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

قرر يحيى تامر نبيل ترحيل شقيقه "ياسين" أمير كرارة، لعرضه على النيابة، ولكن أثناء سيرهما بسيارة الترحيلات، تعرضا لحادث سير عنيف، وحرص ياسين على الاطمئنان على شقيقة الذي تعرض لخدوش بالرأس، وبعدما اطمأن عليه قرر الهروب مؤكدًا له أنه لم يقتل والدهما، ولكنه سيهرب لمعرفة القاتل الحقيقي، وحاول يحيى إيقافه ولكنه عجز بسبب إصابته.

في جهة أخرى، قرر ياسين الاستعانة بأخته "جمالات" رحاب الجمل، ليخبرها بأنه هرب، وكانت في طريقها لذهاب ابنته لوالدتها طليقة "ياسين" بعدما هددها فاروق بأنه سوف يتخلص منها إذا وجدها بالمنزل مرة أخرى، ولكن يطلب منها ياسين أن تأتي له برفقة ابنته، فوافقت جمالات على الفور، خاصة أنها لم تصدق أن ياسين هو قاتل والدهما.

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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشرة، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

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قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريًا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليء بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربًا لإثبات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم أحمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وإيناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل إخراج أحمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.

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