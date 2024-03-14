الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 3.. ماجد المصري يهدد زوجته بالطرد من منزلها

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهد مسلسل محارب الحلقة 3 مشادات كلامية بين “العزازي” الفنان ماجد المصري ووزوجته “إنجي” الفنانة نيرمين الفقي لمطالباتها بإخراج ابنها من السجن وتبرئته من جريمة قتل والده محارب، ويهددها بالطرد من منزلها بعد اتهامها له بأنه السبب في سوء تربيته.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

وكانت أحداث الحلقة 2 تطورت بعدما أنهى حسن الرداد عزاء والدته، تاركا القرار لحسام الجيوشي بعد ما رفع ثمن الفدية من ١٥٠ الف جنيه إلى ١٠ ملايين جنيه ولكن الى ماذا ستتطور المساومات.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود
يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.
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