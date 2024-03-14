مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب يتصدر التريند أثناء عرض الحلقة 3

تصدر مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإكس وجوجل" أثناء عرض الحلقة 3، بنشر 4144 منشورا حول المسلسل الدرامي.

وتنقلب أحداث الحلقة الثالثة بتورط محارب في قضية حادث لاصطدام أحد الأشخاص نتيجة رفضه لقبول الفدية المالية التي عرضت من حسام الجيوشي، لينتظر الجمهور تطورات الحادث لمقتل والده محارب على يد تيكتوكر نجل رجل اعمال شهير لتختتم الحلقة الثانية بصراع بين السيطرة والحزن.

وبمواجهة وتحدي انتهت الحلقة الثانية من مسلسل محارب بين الفنان حسن الرداد والفنان أحمد زاهر بمساومات مالية للتنازل واغلاق قضية قتل والده محارب.

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تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

لتتطور الأحداث بعدما انهى حسن الرداد عزاء والدته، تاركا القرار لحسام الجيوشي بعد ما رفع ثمن الفدية من ١٥٠ ألف جنيه إلى ١٠ ملايين جنيه ولكن إلى ماذا ستتطور المساومات.

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موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

لتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، وتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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