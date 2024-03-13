ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 2.. كواليس رفع الفدية لحسن الرداد 10 ملايين

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص احداث مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 2 بمواجهه وتحدي انتهت الحلقة الثانية من مسلسل محارب بين الفنان حسن الرداد والفنان احمد زاهر بمساومات مالية للتنازل واغلاق قضية قتل والده محارب.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

لتتطور الاحداث بعدما انهى حسن الرداد عزاء والدته، تاركا القرار لحسام الجيوشي بعد ما رفع ثمن الفدية من ١٥٠ الف جنيه الى ١٠ مليون جنيها ولكن الى ماذا ستتطور المساومات.

لتزداد الاحداث تشويقا بعد مقتل والده عزيز محارب اثناء فرحة على يد احد التيك توكر وتنتحر زوجته الفنانة ناهد السباعي بعد منعها من الذهاب لمواساه زوجها الرداد.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

لتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

ليتابع الجمهور مسلسل محارب في الساعة التاسعة مساء، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى..