الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 3 والإعادة بعد تصاعد أحداثه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الثالثة من المسلسل الدرامي محارب بطولة الفنان حسن الرداد، حيث ازدادت الأحداث تشويقا في نهاية الحلقة الثانية بعد وفاة والده محارب ومساومات زاهر للتنازل عن القضية.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

لتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

تتواصل احداث مسلسل محارب تشويقا بعد مساومات مالية في شادر عزاء والده محارب تصل ل ١٠ مليون جنيه فدية مقابل انهاء القضية.

ويبدو ان الاحداث ستزداد تعقيدا بين التسلط وحق المجني عليهم بعدما انقلب فرح محارب لمأتم بوفاة والدته الذي يجسده الفنان حسن الرداد، في حادث سيارة على يد تيك توكر لعائلة العزازي.

ليتحول مشاهد المسلسل من شادر الفرح للمشرحة في مشهد مؤلم مليء بالدموع والحسرة يحدثها بكلمات رثاء "ياما مااتفقناش على كده ملكيش حق مش كنتي رايحة تعملي عمرة سيبتيني لوحدي مين هيكون سندي قي الدنيا"

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

ليتابع الجمهور مسلسل محارب في الساعة التاسعة مساء، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. مساومات خادعة فى شادر عزاء "محارب" لإنهاء القضية

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قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

يحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسلات رمضان 2024.. مساومات خادعة فى شادر عزاء "محارب" لإنهاء القضية

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