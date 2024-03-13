مسلسل محارب الحلقة الثالثة.. حسن الرداد يودع والدته "إزاي مشيتي وسيبتيني"

نشر الفنان حسن الرداد على صفحته الشخصية مقطع مؤثر من مسلسل محارب بعد فراق والدته مصحوبًا بتعليق قال فيه: "طب ليه دموع الفرحة يامه انقلبت فرحة ليه، وازاي مشيتي وسيبتيني، ليه الفرحة انطفت في البيت، اتاريكي واقفه تودعينا واحنا مش حاسين".

وينتظر الجمهور تطورات حادث مقتل والدة محارب على يد تيك توكر نجل رجل اعمال شهير لتختتم الحلقة الثانية بصراع بين السيطرة والحزن.

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تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 2

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل محارب بين الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر بمساومات مالية للتنازل وإغلاق قضية قتل والدة محارب.

وتتطور الأحداث بعدما أنهى حسن الرداد عزاء والدته، تاركا القرار لحسام الجيوشي بعد ما رفع ثمن الفدية من ١٥٠ الف جنيه الى ١٠ ملايين جنيه، لكن إلى ماذا ستتطور المساومات.

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موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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