الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة الثالثة.. حسن الرداد يودع والدته "إزاي مشيتي وسيبتيني"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

نشر الفنان حسن الرداد على صفحته الشخصية مقطع مؤثر من مسلسل محارب بعد فراق والدته مصحوبًا بتعليق قال فيه: "طب ليه دموع الفرحة يامه انقلبت فرحة ليه، وازاي مشيتي وسيبتيني، ليه الفرحة انطفت في البيت، اتاريكي واقفه تودعينا واحنا مش حاسين".

وينتظر الجمهور تطورات حادث مقتل والدة محارب على يد تيك توكر نجل رجل اعمال شهير لتختتم الحلقة الثانية بصراع بين السيطرة والحزن.

مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 2

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل محارب بين الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر بمساومات مالية للتنازل وإغلاق قضية قتل والدة محارب.

وتتطور الأحداث بعدما أنهى حسن الرداد عزاء والدته، تاركا القرار لحسام الجيوشي بعد ما رفع ثمن الفدية من ١٥٠ الف جنيه الى ١٠ ملايين جنيه، لكن إلى ماذا ستتطور المساومات.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

اقرأ أيضا:

txt

مسلسل محارب الحلقة الثالثة.. حسن الرداد يعتدي على رجال أحمد زاهر في عزاء والدته

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 3 الحلقة 3 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

مصطفى محمد يتلقى صدمة كبيرة من الاتحاد الفرنسى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل