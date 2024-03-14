الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

تيته طُرد من الفرح والشرطة تبحث عنه بـ"عتبات البهجة"

استطاع تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات “عنبه”، أن يسرق أدوات الغناء والتوجه لإحياء إحدى الأفراح الشعبية، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تيته طُرد من الفرح والشرطة تبحث عنه بـ"عتبات البهجة" 

قام عنبه وأصدقائه بالغناء داخل الفرح، إلا أن فرحته لم تكتمل وقام الأهالي بطرده من الفرح، وبمجرد انصرافه هو وأصدقائه وصلت الشرطة مع صاحب أدوات الغناء الذي اتهمهم بالسرقة.

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"عتبات البهجة" الحلقة الثالثة.. إخلاء سبيل نعناعة وحنفي يطلب المقابل

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ 15 حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

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"العدل جروب" توفر ترجمة بلغة الإشارة لمسلسل عتبات البهجة (صور)

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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