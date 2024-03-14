بيت الرفاعى الحلقة 3: كرارة ينام فى أحد مراكب الصيد بصحبة نجلته فى الإسكندرية

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض عبر قناة on ومنصة “واتش ات” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قيام ياسين " أمير كرارة" صحبة ابنته حبيبة بالبحث عن مسكن عقب سفرهم إلى الإسكندرية، عقب هروبه من عربة الترحيلات.

كما شهدت الحلقة اضطرار ياسين " أمير كرارة"، أن ينام فى أحد مراكب الصيد بمنطقة أبو قير بالإسكندرية .

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربا لاثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الاحداث خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وايناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل اخراج احمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.

بيت الرفاعي

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