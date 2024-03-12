مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2|الفنان تامر نبيل ينهر أميرة كرارة ويتهمه بقتل والدهما

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية ، الذي يعرض عبر قناة on ومنصة “واتش ات” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهور الفنان تامر نبيل الذى يجسد شخصية " يحيى الرفاعى" أثناء زيارته لـ شقيقة ياسين الرفاعى (أمير كرارة) داخل قسم الشرطة ومطالبته للضابط بالانفراد به قليلا، ثم قام بتفتيش " ياسين" ومعاتبته له بأنه ليس أول متهم يراه يقتل والده أو والدته، مؤكدا أنه كان يظن دائما أن التربية أو المخدرات قد أثرت عليهم، لافتا إلى أن "ياسين" غير كل شيء، قائلا له: "قلبك ده ايه.. كل الكره والشر دول كانوا مدفونين فيه من امتى".

احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

كما شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية ، رد ياسين على شقيقه يحيى قائلا "إنت تصدق إنى قتلت أبوك يا يحيى ده أنا اللى مربيك وأنا اللى معلمك الصلاة وفروض ربنا".

حيث ظهرت الفنانة رحاب الجمل والتى تمثل شخصية شقيقة ياسين الرفاعى (أمير كرارة) وهى تبكى وتنفي قيامه بذلك "قتل والدهما"، مؤكدة أنه يعرف ربنا ومهما حصل بينه وبين والدهما لا يستطيع فعل ذلك حتى لو الشيطان دخل بينهما.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

شهدت الحلقة الأولى تعريف لأفراد عائلة بيت الرفاعي، المكونة من “محمود الرفاعي” احمد فؤاد سليم كبير العائلة ووالد ياسين الرفاعي ويجسده النجم أمير كرارة، وشقيقه “يحيي الرفاعي” ويجسده تامر نبيل، وشقيقتهما “رقية” ملك قورة، واختهما من أم اخرى “جمالات” رحاب الجمل، ويبدو بينهم الحب جميعا باستثناء رفض “ياسين” لعمل والده.

كما ظهر الفنان سيد رجب بدور شقيق “محمود الرفاعي” ووالد “فاروق الرفاعي” احمد رزق وهو العدو اللدود لياسين الرفاعي.

وانتهت الحلقة الأولى بمشهد مقتل والد “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب قرار الأول بإرث فاروق الرفاعي لأملاكه وتحكمه في العائلة ليصبح كبيرهم بعد مماته، ومن المنتظر أن تكشف الحلقة 2 مصير ياسين بعدما تورط في مقتل والده ولم يفعلها.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربا لاثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الاحداث خلال الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم أحمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وإيناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل إخراج أحمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.